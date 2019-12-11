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ارتفاع عدد قتلى محاولة اقتحام القصر الرئاسى الصومالى إلى 5 أشخاص

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:00 ص
ارتفاع عدد قتلى محاولة اقتحام القصر الرئاسى الصومالى إلى 5 أشخاص الشرطة الصومالية - ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث.
 
وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.
وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الحادث.

الشرطة الصومالية

القصر الرئاسي

الحراس

الفندق

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