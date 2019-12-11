ارتفاع سهم شركة "راميدا" بنسبة 0.64% فى أولى دقائق تداوله بالبورصة

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخصية- راميدا ، بنسبة 0.64% خلال الدقائق الأولى من تداولها بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر السهم إلى 4.690 جنيه للسهم الواحد، بحجم تداول بلغ 1.8 مليون ورقة مالية بقيمة 8.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 353 عملية.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت الموافقة على قيـد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، برأس مال مصدر قدره 160.9 مليون جنيه موزعة على عدد 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد ممثلة فى 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتمت تغطية الطرح العام لأسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) 36.3 مرة، وبلغت تغطية الطرح الخاص لأسهمها 1.17 مرة.

وطرحت الشركة نحو 49 %، من أسهمها فى البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه.

وينقسم الطرح لشريحتين الأولى طرح عام لصغار المستثمرين بما يمثل 5%، من الطرح والثانية تشمل النسبة الباقية على صورة طرح خاص بسعر السهم للشريحتين 4.66 جنيه للسهم.