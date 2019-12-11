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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:32 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 16042 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5034 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة.
 
 

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