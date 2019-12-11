ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بختام التعاملات.. و"أرامكو" يتصدر الأسهم المرتفعة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية " تاسى "، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحاً 67.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8133.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.04% خاسراً 131.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6313.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 179 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 139 شركة، فيما تراجعت 45 شركة.

وارتفعت 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.06%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%.