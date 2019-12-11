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الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:51 م
خالد صلاح
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أوبك تتوقع عجزا نفطيا بسيطا فى 2020 حتى قبل أحدث خفض للمعروض

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:30 م
أوبك تتوقع عجزا نفطيا بسيطا فى 2020 حتى قبل أحدث خفض للمعروض أرشيفية
رويترز

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تنبأت أوبك، اليوم الأربعاء، بعجز بسيط في سوق النفط العام المقبل، بسبب خفض الإنتاج من جانب السعودية، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا فى السابق.

وقالت أوبك فى تقرير شهرى إن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، ويشير ذلك إلى عجز بمقدار 30 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل نوفمبر، وكان التقرير السابق يتوقع فائضا.

ومنذ أول يناير، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فى إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

واتفقت أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي على خفض إضافى بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2020.


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