سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

FDA توافق على العلاج الأول لاضطرابات الدم النادرة

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:00 م
FDA توافق على العلاج الأول لاضطرابات الدم النادرة fda هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، الموافقة على عقار Reblozyl الذى يحتوى على المادة الفعالة  (luspatercept - aamt)لعلاج فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء) فى المرضى البالغين الذين يعانون من الثلاسيميا بيتا، والذين يحتاجون إلى عمليات نقل خلايا الدم المنتظمة.

وقال "ريتشارد بازدور"، مدير مركز التميز للأورام فى إدارة الأغذية والأدوية (FDA) ومدير مكتب أمراض الأورام: "عندما يتلقى المرضى عمليات نقل دم متعددة، يكون هناك خطر من الحمل الزائد للحديد، والذى يمكن أن يؤثر على العديد من الأعضاء".

وتابع "بازدور": "توفر موافقة اليوم للمرضى علاجًا يساعد، للمرة الأولى، فى تقليل عدد عمليات نقل الدم، وهذه الموافقة هي مثال على تقدمنا ​​المستمر في الأمراض النادرة وتوفير أدوية جديدة مهمة للمرضى في وقت مبكر".

ويعرف اضطراب "بيتا ثلاسيميا" وتسمى أيضا "فقر الدم كولى"، هو اضطراب دم وراثى يقلل من إنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين يحتوى على الحديد فى خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

وفي الأشخاص الذين يعانون من ثلاسيميا بيتا ، تؤدى المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين إلى نقص الأكسجين في العديد من أجزاء الجسم وفقر الدم، مما قد يؤدي إلى شحوب الجلد وضعف وإرهاق ومضاعفات أكثر خطورة.

ومن أهم الآثار الجانبية الشائعة للمرضى الذين يتناولون Reblozy” هى الصداع، ألم العظام ، ألم مفصلى ، التعب ، السعال ، آلام في البطن ، الإسهال والدوار.


FDA

علاج الثلاسيميا

الثلاسيميا

ثلاسيميا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة