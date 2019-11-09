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​صندوق النقد​ الدولى يوافق على منح دفعة 450 مليون دولار لباكستان

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:55 م
​صندوق النقد​ الدولى يوافق على منح دفعة 450 مليون دولار لباكستان صندوق النقد الدولى
إسلام اَباد أ ش أ

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وافق ​صندوق النقد​ الدولى اليوم السبت، على منح باكستان دفعة بقيمة 450 مليون ​دولار​ لمساعدة اقتصاد البلاد.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية أن تلك الموافقة جاءت بعد ثناء رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إرنستو راميريز ريجو على أداء اقتصاد باكستان خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام اَباد من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر الحالي.

ودعا ريجو لمزيد من الجهود للتصدى لغسيل الأموال و​تمويل الإرهاب، قائلا إن "السلطات الباكستانية وفريق صندوق النقد الدولى توصلا إلى اتفاق على مستوى الفريق بشأن السياسات والإصلاح اللازم لاستكمال الاستعراض الأول تحت مظلة الترتيبات الموسعة".

وأضافت الصحيفة أنه بعد هذه التوصية، يستطيع الصندوق تقديم 450 مليون دولار من قرض قيمته 6 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، حيث وافقت الحكومة الباكستانية بموجب البرنامج​ على خفض الإنفاق العام، وتجميد الإنفاق العسكرى مع وعود برفع العائدات لسد عجز مالى كبير والتعهد بجمع ما يصل إلى 5.5 ترليون روبية أى ما يعادل 36 مليار دولار من ​الضرائب​.

 


​صندوق النقد​ الدولى

450 مليون دولار

باكستان

أخبار باكستان

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