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النقد الدولى يوافق على صرف شريحة من حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:26 م
النقد الدولى يوافق على صرف شريحة من حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان رئيس الوزراء عمران خان
رويترز

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قال صندوق النقد الدولى اليوم الجمعة إنه سيفرج عن الشريحة الأولى من برنامج مساعدات مالية لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار.

 

وكان صندوق النقد قد وافق فى أبريل على حزمة انقاذ مالى لباكستان مع تدهور الآفاق الاقتصادية للبلد البالغ عدد سكانه 208 ملايين. وذلك هو برنامجه الثالث عشر للدعم المالى للبلد الواقع فى جنوب آسيا منذ أواخر عقد الثمانينات.

 

وقال راميريز ريجو رئيس بعثة صندوق النقد إلى اسلام اباد فى بيان بعد الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج "اتمام المراجعة سيمكننا من صرف 328 مليون من حقوق السحب الخاصة (أو حوالى 450 مليون دولار) وسيساعد فى الإفراج عن تمويل كبير من شركاء على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف".

 

وقال بيان صندوق النقد "سياسات الحكومة بدأت تؤتى ثمارها وهو ما يساعد فى استعادة الاستقرار الاقتصادي. العجز فى ميزان المعاملات الجارية والميزانية يضيق، والتضخم من المتوقع ان ينخفض، والنمو يبقى ايجابيا رغم انه بطيء".

 

ورفعت باكستان أسعار الفائدة على مدار العام المنقضى بهدف كبح التضخم الذى تراجع الى 11.04 بالمئة فى اكتوبر من 11.37 فى سبتمبر.

 

وحصلت حكومة رئيس الوزراء عمران خان، الذى تولى السلطة فى أغسطس آب من العام الماضي، على دعم مؤقت من حلفاء مثل الصين والسعودية فى صورة قروض قصيرة الأجل تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى وتخفيف الضغوط على الحساب الجارى للبلاد.


عمران خان

باكستان

صندوق النقد الدولى

اقتصاد

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