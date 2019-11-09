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٧ أسباب لتشنجات الساق ونصائح للتخلص منها عند حدوثها

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:00 ص
٧ أسباب لتشنجات الساق ونصائح للتخلص منها عند حدوثها تشنجات الساق ـ أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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تشنجات الساق من أشهر الآلام الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، حيث يحدث شد فى العضلات يسبب الألم الشديد، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تشنجات الساق وطرق علاجها، وفقا لموقع كلايفند كلينيك الأمريكي.
قال كيم جلادين، الطبيب المختص بالطب الرياضى، إن تشنجات الساق تحدث مع تقدم العمر وعلى الرغم من أنها قد تكون غير مريحة ، إلا أنها نادراً ما تكون ضارة.
تشنج الساق
تشنج الساق 
 

أسباب تشنجات الساق

 

سواءً نهارًا أو ليلًا، يمكن لعضلات قدمك أو الساق أن تصاب بالتشنج، ويمكن أن يحدث هذا للعضلات المختلفة - ليس فقط في الساقين أو القدمين وتشمل أسباب
 
تقلصات العضلات:
 
１- قلة شرب الماء: إذا كنت تعاني من التشنجات، فمن المهم أن ننظر إلى كمية الماء التى تشربها أولاً، حيث يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.
 
２- مشاكل في التغذية، على الرغم من أن توازن الإلكتروليتات (الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) ضروري لتقلص واسترخاء العضلات، فمن الأفضل ألا تتناول المكملات الغذائية، حيث أن تناول المكملات الزائدة إذا لم تكن بحاجة إليها يمكن أن يكون ضارًا، وبدلاً من ذلك ، تقترح تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة مع الكثير من الفواكه والخضروات الملونة. وهذا يشمل الخضروات الورقية والفواكه، بما في ذلك الموز ، لإضافة مزيد من المعادن فى النظام الغذائي.
 
３- الآثار الجانبية للدواء، بعض الأدوية مثل الستاتين والفوروسيميد يمكن أن تسبب أيضًا تقلصات العضلات. 
４- عدم عمل تمارين التمدد: يمكن أن يساعدك بعض الوقت لممارسة تمارين التمدد كل يوم على التخلص من ألم العضلات وتشنجها، لأن التمدد يجعل   عضلاتك قوية ومرونة.
５- الإفراط في ممارسة الرياضة 
إذا كنت تمارس تمارين رياضية أصعب من المعتاد أو تعاني من إجهاد عضلي، فقد يتسبب ذلك في تشنجات فى الساق. 
 
６- ضعف الدورة الدموية. إذا كنت تعاني من التشنج عند المشي ، فقد تكون هذه مشكلة في الدورة الدموية، بعض مشاكل الدورة الدموية تسبب الألم الذي يشبه التشنج.
 
ارتداء الأحذية غير المناسبة: سبب للتشنج العضلى.
 
تنشج الساق
تنشج الساق

طرق وقف تشنجات الساق والقدم

هناك بعض الطرق البسيطة للاستجابة لتقلصات الساق والقدم:

 

- إذا حدث ذلك أثناء الاستلقاء أو في السرير، فحاول الوقوف ببساطة ووضع بعض الوزن على الساق أو القدم المصابة  هذا يمكن أن يكون في بعض الأحيان كافيا لوقف التشنج فى الساق.
 
- استخدام وسادة التدفئة لزيادة الدورة الدموية في العضلات والاسترخاء، يمكن للنقع في حوض دافئ من الملح الخشن أن يساعد أيضًا في تخفيف التوتر والتشنج.
 
- الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ، مثل الإيبوبروفين.
 
- تمارين التمدد تساعد على علاج التشنجات.
 

تشنج الساق

اسباب تشنج الشاق

وقف تشنجات الساق

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