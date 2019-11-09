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السبت، 09 نوفمبر 2019 10:54 م
خالد صلاح
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نصائح لتقوية جهازك المناعى قبل دخول الشتاء.. اعرفها واحمى نفسك

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:00 م
نصائح لتقوية جهازك المناعى قبل دخول الشتاء.. اعرفها واحمى نفسك الجهاز المناعى
فاطمة ياسر

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عند اقتراب فصل الشتاء يزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض المناعية نتيجة للتغيرات التى تحدث فى الطقس، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الخاصة بتقوية الجهاز المناعي قبل الدخول فى فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع "healthline  و Everydayhealth.

وهناك علاقة قوية بين عدم الحصول على قسط كاف من النوم وضعف المناعة، فعندما يتعرض الجسم للإجهاد المستمر دون الراحة التى يأخذها فى النوم يقل نشاط الجهاز المناعى بشكل كبير، ويزداد إفراز هرمون "الكورتيزول" الذى يتسبب فى ضعف المناعة بشكل كبير، ولذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات فى اليوم لتجنب ضعف الجهاز المناعى.

وأوضحت الكثير من الدراسات الطبية الحديثة أن هناك علاقة قوية بين  التدخين وضعف الجهاز المناعى، فالتدخين بشكل عام له تأثير سلبى على صحة الإنسان ويزيد من تعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض، ومن أبرزها أمراض القلب ويعرض الجهاز التنفسى للعديد من المشاكل، وأيضا يزيد من فرص تعرض الجهاز المناعى فى الجسم للكثير من المشاكل والضعف، ولذا الحل هو الإقلاع عن التدخين.

سوء التغذية تعد من أبرز الأشياء التى تتسبب فى ضعف الجهاز المناعى، لأن الجسم يفقد العديد من العناصر التى يحتاجها، فبذلك يتعرض الجهاز المناعى للضعف، ولذا عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية كالفواكه والخضروات.


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