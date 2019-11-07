سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اخرج بالنهار وقابل أصحابك.. ازاى تحمى نفسك من اكتئاب الشتاء؟

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:00 ص
اخرج بالنهار وقابل أصحابك.. ازاى تحمى نفسك من اكتئاب الشتاء؟ اكتئاب الشتاء
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع دخول فصل الشتاء تزداد الإصابة بسوء الحالة المزاجية، وهذه الحالة النفسية تعرف باسم "الاكتئاب الموسمى" أو "اكتئاب الشتاء"، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نقدم نصائح لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب الشتاء.

نصائح لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب الشتاء
 

4534566-2882984

التعرض للشمس قدر ما تستطيع
 

سواء أكنت تتناول غداءك خارج مكتبك أو تأخذ استراحة قصيرة للمشي، يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء الشمس الذي لا يزال بإمكانك رؤيته، يمكنك أيضًا محاولة العمل أو حتى الدراسة بالقرب من النافذة لامتصاص بعض أشعة الشمس.

وربطت الدراسات بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب وقلة التعرض للشمس في الشتاء، أحد المصادر الرئيسية لنقص فيتامين (د).

 مقابلة أصدقائك
 

الخروج ومقابلة أصدقائك أو الاختلاط بالآخرين هو أحد أسرع الطرق لرفع معنوياتك، لأن التفاعل الاجتماعى يرفع مستوى هرمونات السعادة ويقلل من الحزن والاكتئاب.

اكتئاب الشتاء
اكتئاب الشتاء

راقب نظامك الغذائى
 

ابتعد عن منتجات السكر المحملة بالدهون، قد تكون هذه المنتجات بمثابة علاج سريع، لكن النسبة العالية من السكر تنخفض بنفس السرعة أيضاً،  لذلك احرص على تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب الشتاء.


اكتئاب الشتاء

الوقاية من اكتئاب الشتاء

علاج اكتئاب الشتاء

علاج الاكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة