اخرج بالنهار وقابل أصحابك.. ازاى تحمى نفسك من اكتئاب الشتاء؟

كتبت فاطمة خليل

مع دخول فصل الشتاء تزداد الإصابة بسوء الحالة المزاجية، وهذه الحالة النفسية تعرف باسم "الاكتئاب الموسمى" أو "اكتئاب الشتاء"، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نقدم نصائح لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب الشتاء.

نصائح لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب الشتاء



التعرض للشمس قدر ما تستطيع



سواء أكنت تتناول غداءك خارج مكتبك أو تأخذ استراحة قصيرة للمشي، يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء الشمس الذي لا يزال بإمكانك رؤيته، يمكنك أيضًا محاولة العمل أو حتى الدراسة بالقرب من النافذة لامتصاص بعض أشعة الشمس.

وربطت الدراسات بين نقص فيتامين (د) والاكتئاب وقلة التعرض للشمس في الشتاء، أحد المصادر الرئيسية لنقص فيتامين (د).

مقابلة أصدقائك



الخروج ومقابلة أصدقائك أو الاختلاط بالآخرين هو أحد أسرع الطرق لرفع معنوياتك، لأن التفاعل الاجتماعى يرفع مستوى هرمونات السعادة ويقلل من الحزن والاكتئاب.



اكتئاب الشتاء

راقب نظامك الغذائى



ابتعد عن منتجات السكر المحملة بالدهون، قد تكون هذه المنتجات بمثابة علاج سريع، لكن النسبة العالية من السكر تنخفض بنفس السرعة أيضاً، لذلك احرص على تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب الشتاء.