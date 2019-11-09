منتدى القاهرة للتغير المناخى يبحث تأثير الانبعاثات الضارة بالمواصلات

كتبت أسماء نصار

ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى الثلاثاء المقبل فعالياته الرابعة والستين تحت عنوان "المواصلات المستدامة وقضية النوع الاجتماعى" بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمى.



ويتحمل قطاع النقل والمواصلات فى العالم المسؤلية عن نسبة 23٪ من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى المعروفة اختصاراً ب" IPCC ".



ولا يتوقع الخبراء انخفاض هذه النسبة فى السنوات المقبلة، حيث يزداد النمو السكانى والطلب على النقل للأفراد، ويشار إلى أن وسائل النقل المستدامة تمتلك القدرة على تقليل انبعاثات الغازات الضارة بصورة أكثر استدامة.



وتشير تقديرات الفريق الحكومى الدولى المنبثق عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى إلى أن جهود تخفيف الانبعاثات المضنية فى قطاعى النقل والمواصلات، متضمنة قطاعى البنية التحتية والتخطيط الحضرى المتكامل يمكن أن تسهم فى خفض الانبعاثات بنسبة تترواح ما بين 20 و50٪ من مستويات الانبعاثات أقل من مستويات عام 2010، وذلك بحلول عام 2050.

