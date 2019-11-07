الزراعة: حملات على صوب الخضر المرخصة لمواجهة التغير المناخى.. اعرف التفاصيل

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها المرورية على صوب الخضراوات المرخصة من قبل الوزارة لمتابعة المحصول وإصدار الإرشادية الزراعية لمواجهة التغير المناخى، ومتابعة مراحل عمليات الإنتاج من خلال لجان مشكلة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات ووقاية النبات.



قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانًا مرورية يومية من قبل إدارة الخضر لمتابعة الصوب الزراعية المرخصة من قبل وزارة الزراعة، وإعطاء جميع التوصيات لمواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج، بالإضافة لإعطاء جميع التسهيلات للتوسع فى مساحات الصوب الزراعية للخضروات بأراضى الوادى والدلتا لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى.



وأضاف "عطا"، أن اللجان الفنية تواصل التوسع فى موافقات التراخيص لصوب الخضراوات، مؤكدًا أن الصوب تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الانتاج وضبط منظومة الأسعار، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، مشيرًا الى أن هناك حزمة إجراءات إرشادية، وحملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات، بمتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة لتقنين أوضاعها، وإجراء بيان بحصرها.



وتابع رئيس المحاصيل الزراعية، أن الإدارة تقدم جميع التسهيلات، وتوفير التقاوى المحلية ومستلزمات الإنتاج، وإصدار نشرة فنية شهرية بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، ومتابعة مراحل عمليات الإنتاج من خلال لجان مشكلة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات ووقاية النبات، وعمل برامج تدريبية لمساعدة المزارعين بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوى بالصوب.