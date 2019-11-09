مقتل 13 من مسلحى داعش فى مقاطعتى نانجارهار وكونار بأفغانستان

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قال مسؤولون عسكريون فى الجيش الأفغانى، اليوم السبت، إن القوات شنت سلسلة من الغارات الجوية، أدت إلى مقتل 13 مسلحا من جماعة داعش خراسان، فى مقاطعتى نانجارهار وكونار الشرقية بأفغانستان.

وقال المسئولين، إن الغارات الجوية استهدفت منطقة أتشين بمقاطعة نانجارهار أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من الجماعة الإرهابية.

وأضاف المسئولون أن الغارات الجوية استهدفت أيضا منطقة "ديه بالا"، فى نانجارهار أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحى الجماعة، ومنطقة تسوكى فى مقاطعة كونار وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين من جماعة داعش.