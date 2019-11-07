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الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:36 م
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مقتل 4 قضاة فى كمين مسلح بوسط أفغانستان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:20 م
مقتل 4 قضاة فى كمين مسلح بوسط أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلن مسؤولون بشرطة إقليم لوجار فى أفغانستان، مقتل أربعة قضاة فى كمين أعده مسلحون بمنطقة (محمد أغا) بعد ظهر اليوم الخميس.

وذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية، أن الشرطة حمّلت حركة (طالبان) الأفغانية المتطرفة مسؤولية الهجوم، إلا أن طالبان لم تعلق حتى الآن، موضحة أن الشرطة فتحت التحقيقات في الحادثة.


وكان مسؤولون قد أفادوا بأن مسلحين أعدوا كمينًا لعربة كانت تقل القضاة، حيث كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد قضاء أجازتهم الأسبوعية.
يُذكر أن حركة (طالبان) عادة ما تستهدف مواقع وأشخاص تابعين للحكومة والجيش الأفغانى


افغانستان

حركه طالبان

الهجوم على كمين فى افغانستان

الامن الافغانى

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