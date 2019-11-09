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معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يحتفل باليوم الثقافى الصينى

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:47 ص
معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يحتفل باليوم الثقافى الصينى جانب من الاحتفال باليوم الثقافى الصينى بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نظم معهد كونفوشيوس بـ جامعة القاهرة، بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية اليوم الثقافي الصيني "يوم كونفوشيوس" بالحرم الجامعى.
 
وقالت جامعة القاهرة فى بيان اليوم، إن الفعاليات شهدت تزيين الحرم الجامعى بالزينة الصينية الحمراء التى جمعت بين عراقة كل من الثقافة الصينية وقبة جامعة القاهرة.
 
وتضمنت الفعاليات - والتى امتدت على مدار اليوم - عرض "الكونغ فو" الصينى بمشاركة 150 طالب وطالبة، ثم عزف الناى والقانون الصينى، ثم أداء الطلاب لأغنية وطنية صينية وأخرى مصرية، وأعقبها إقامة بعض العروض المرتبطة بالثقافة الصينية مثل عروض الأزياء الصينية، وثقافة قص الورق، والمعقودات الصينية، وطريقة شرب الشاي وغيرها من الثقافات والتقاليد الصينية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومدير معهد كونفوشيوس، والسيد سونغ بو المستشار التعليمي بالسفارة الصينية، والأساتذة والطلاب.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن تطوير العقل يستلزم الانفتاح على الحضارات الأخرى، وأن جامعة القاهرة منفتحة على جميع الثقافات والحضارات في إطار استراتيجيتها لتطوير العقل المصري، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على ترسيخ مفاهيم تنوع الثقافات وحوار الحضارات.
 
ومن جانبها قالت الدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس، إن جامعة القاهرة كما كانت ومازالت تقود مسيرة التعليم في مصر والوطن العربي على مر قرن من الزمان، تقود اليوم مسيرة تغيير طرق التفكير التي يدعو وينادي بها دائمًا  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.
 
 

جامعه القاهره

اليوم الثقافى الصينى

محمد عثمان الخشت

معهد كونفوشيوس

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