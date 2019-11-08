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جامعة القاهرة: 11 كلية تخوض جولة إعادة الانتخابات الطلابية الإثنين المقبل

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:48 ص
جامعة القاهرة: 11 كلية تخوض جولة إعادة الانتخابات الطلابية الإثنين المقبل انتخابات الاتحادات الطلابية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن عملية التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة أمس، شهدت اقبالًا متوسطًا من الطلاب فى 12 كلية، حيث تم اكتمال النصاب المحدد فى كلية الطب البيطري، وتجرى جولة الإعادة فى 11 كلية وهم كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.

وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان منذ قليل أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت تمت فى إطار من الشفافية والنزاهة.

وأشار رئيس الجامعة أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفى حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه فى حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقررى اللجان.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر فى الكليات التى لم يكتمل فيها النصاب، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.


جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت

اتحاد الطلاب

انتخابات اتحاد الطلاب

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