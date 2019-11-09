"مصر للطيران" تتسلم طائرة ثالثة بعد تحويلها من ركاب لشحن جوى

أعلن الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى عن وصول الطائرة الثالثة من طراز الايرباص A330-200P2F منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من المانيا بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.

وأضاف جوهر أن الشركة تعمل حاليا على توسيع سوقها إلى مناطق جديدة فى أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية، من خلال تدشين نقاط جوية جديدة، ضمن خطة الشركة للوصول إلى نقاط عديدة لفتح أسواق جديدة.

وتعد هذه الطائرة الثالثة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى بعد أن تسلمت مؤخرا طائرتين شحن من طراز الإيرباص A330-200P2F بعد تحويلهما من طائرات ركاب إلى طائرات شحن بضائع، تسع الواحدة حمولة 60 طنا، تم التعاقد على تحويلهما من طائرات ركاب لطائرات شحن جوى بالتعاون مع شركة "إيرباص" العالمية المصنعة للطائرات وشركة "EFW" العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

يأتى ذلك فى اطار خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران لطائرات الركاب والبضائع التى تتبناها وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصرللطيران.