"مصر للطيران" تتسلم أول طائرة تم تحويلها من ركاب لشحن بضائع

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى تسلمت اليوم السبت أول طائرة شحن من طراز الإيرباص A330-200P2F بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائره شحن بضائع تسع لحمولة 60 طنا، وذلك من اجمالى ثلاث طائرات لمصر للطيران من نفس الطراز تم التعاقد على تحويلهم من طائرات ركاب لطائرات شحن جوى بالتعاون مع شركة إيرباص العالمية المصنعة للطائرات وشركة EFW العالمية المتخصصة فى هذا المجال، ويأتى ذلك فى إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى.

وقال عادل، إن الطائرة الأولى قامت بعمل الرحلات التجريبية بنجاح وحصلت على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA وكذلك اعتماد سلطة الطيران المدنى المصريECAA واعتماد إدارة الطيران الأمريكى FAA لتنضم لأسطول مصر للطيران للشحن الجوى مما يساهم فى زيادة حركة نقل الصادرات المصرية جوا إلى جميع نقاط شبكة مصر للطيران للشحن الجوى حول العالم ويأتى التطوير فى أسطول الشحن الجوى مواكبا لتطوير أسطول طائرات ركاب بالتعاقد على صفقات جديدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

وكان وفدا من مصر للطيران برئاسة الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى قد سافر إلى مدينة دريزذن بألمانيا لاستلام الطائرة وعمل المراجعات عليها وقد وصلت الطائرة مطار القاهرة فى الساعة الثالثة ظهر اليوم لتدخل هناجر الصيانة لطلائها بشعار مصر للطيران.

وأضاف الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى أنه من المقرر استلام الطائرة الثانية بعد تحويلها إلى طائرة شحن فى شهر نوفمبر القادم.

وسيتم استلام الطائرة الثالثة فى يونيو 2019، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتجديد اسطولها بما يخدم نشاطها وتوسعاتها فى وجهاتها المختلفة.