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مصرع موظف بطلق نارى أطلقه ابن شقيقته فى حفل عرس بطوخ

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:32 م
مصرع موظف بطلق نارى أطلقه ابن شقيقته فى حفل عرس بطوخ جثة - أرشيفية
كتب ـ فريق المحافظات

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شهدت قرية ميت كنانه مركز طوخ القليوبية حادثا مأساويا، حيث أطلق موظف الرصاص فى حفل "حنة" شقيقته فأصاب خاله بطلق نارى بالخطأ فلقى مصرعه فى الحال.
 
جري نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بضبط المتهم، وتحريز السلاح المستخدم في الحادث وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
 
تلقى العميد فوزى عبد ربة مامور مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة موظف بطلق نارى فى الرأس اثناء حضورة حفل "حنة " ابنة  شقيقته، أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية واللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، وانتقل  المقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز وتبين أنه أثناء حضور المجنى عليه ويدعى "ر م م " 51 سنة موظف حفل "حنة " ابنة شقيقته وتدعى "ه ر م" أطلق شقيقها  ويدعى " ا ر م " 23 سنه موظف الرصاص من فرد خرطوش ابتهاجا بـ " الحنة"،  فخرج طلق نارى بطريق الخطأ استقر فى رأس خاله "المجنى عليه" مما ادى إلى وفاته فى الحال، وألقى القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


طوخ

اطلاق نار

امن القليوبية

محافظه القليوبيه

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