مصرع عامل ألوميتال إثر سقوطه من فوق "سقالة" بالعاشر من رمضان

لقي عامل، مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه من فوق "سقالة" وذلك أثناء تركيب شباك بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، بالشرقية.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج ، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بوفاة المدعو "عصام عبدالرحمن محمد " عامل ألوميتال، إثر سقوطه من فوق "سقالة" أثناء تركيب شباك بأحد العقارات بدائرة القسم.

جرى التحفظ على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.