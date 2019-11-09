مصرع طفل وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ودراجة بخارية مما نتج عنه مصرع طفل وإصابة والده وقائد الدراجة البخارية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز جرجا ووجود جثة ومصابين.

على الفور أنتقل إلى مكان الحادث العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد عزت سليمان رئيس مباحث جرجا أثناء سير إحدى السيارات على الطريق الزراعى الغربى دائرة المركز قيادة خلف ا ع م 32 سنة سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية "توك توك " قيادة أحمد ص ع 23 سنة سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز، مما أدى لسقوط التوك توك بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث، وفاة الطفل يوسف ع ص م 6 سنوات، وإصابة كلاً من والد الطفل المتوفي عز الدين ص م 40 سنة عامل ويقيمان دائرة المركز من مستقلي التوك توك وقائد التوك توك " جروح وكدمات متفرقة بالجسم "

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعى، بسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.