سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 04:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:01 ص
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية إسعاف - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة تصادم سيارة مع توك توك بوصلة سرابيوم بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك بوصلة سرابيوم دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع احمد صالح سليمان 18 عام مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد، وإصابة كل من محمد محمود محمد جمعة 20 عاما مقيم قرية سرابيوم وحسين عبد الرحيم أحمد 33 عاما مقيم نفس العنوان، ومحمد إسماعيل عبدالله27 عاما مقيم عين غصين، وناجى عبد الرحمن عبد الرحيم 45 عاما مقيم الزقازيق شرقية .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام وجثة المتوفى إلى مشرحة نفس المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


حادث تصادم

مصرع واصابة 5 فى الاسماعيلية

مستشفى الاسماعيلية العام

اخبار

الاسمعايلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة