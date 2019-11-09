مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة تصادم سيارة مع توك توك بوصلة سرابيوم بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.



تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع توك توك بوصلة سرابيوم دائرة مركز فايد.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع احمد صالح سليمان 18 عام مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد، وإصابة كل من محمد محمود محمد جمعة 20 عاما مقيم قرية سرابيوم وحسين عبد الرحيم أحمد 33 عاما مقيم نفس العنوان، ومحمد إسماعيل عبدالله27 عاما مقيم عين غصين، وناجى عبد الرحمن عبد الرحيم 45 عاما مقيم الزقازيق شرقية .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام وجثة المتوفى إلى مشرحة نفس المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.