سقوط 4 متهمين وربة منزل بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ح.خ"35 عام بدون عمل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جرام وسلاح ابيض"كتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهمة "فريال.م.ت"46 عام بدون عمل مقيم عبدالحكيم عامر بحوزتها كمية من الاقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "توفيق.س.ت"33 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 10 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ايمن.ع.ح"21 عام بدون عمل مقيم المستقبل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ع.أ"36 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 40 جرام.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ،تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.