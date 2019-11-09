مستشفى سوهاج الجامعى تنقذ شابا من الموت بعد إصابته بطلق نارى

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة سوهاج، فى إنقاذ حياة شاب فى الثلاثين من عمره اصيب بطلق نارى بمكان قاتل بالصدر إثر خلاف بين عائلتين.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إن المريض "س. ى" حضر من مركز دار السلام للمستشفى الجامعى فى حالة سيئة وضغط منخفض نتيجة الإصابة والنزيف، حيث اخترقت الرصاصة جدار الصدر بجوار عظمة القص مباشرة من الناحية اليسرى وتسببت فى إصابة قاتله بالشريان الرئوى، حيث نجح الفريق الطبى فى إنقاذ حياه المريض بعد عملية جراحيه استغرقت ثلاثه ساعات، والتى تعد من اخطر العمليات التى اجريت فى الآونة الأخيرة بالمستشفى الجامعى وتحتاج إلى مهارة ودقة عالية فى إجراؤها.

ومن جانبه ذكر الدكتور حسان النعمانى عميد كليه الطب البشرى، انه عند وصول المريض للمستشفى تم العمل مباشرة على اسعافه حتى تحسنت علاماته الحيوية نسبيًا، كما تم عمل اللازم له، من خلال عمل إشاعات مقطعية بالصبغة على الصدر والقلب والشرايين والاوردة الرئيسية للقلب، حيث اوضحت الإشاعات اشتباه وجود إصابة بأحد الشرايين الرئيسية للقلب.

وقال الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، إنه تم نقل المريض على وجه السرعة لعمليات جراحة القلب والصدر وتوفير كافة المستلزمات والمعدات لإجراء تلك الجراحة، واستنفار الاقسام المختصة بالمستشفى الجامعى لإنقاذ حياة هذا الشاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه تم عمل استكشاف لصدر المريض عن طريق شق عظمة القص حيث تبين وجود تجمع دموى كبير متجلط، كما تبين وجود قطع كبير بالشريان الرئوى الأيسر الرئيسى، ووجود نزيف شديد بالصدر.

وأضاف أن الفريق الطبى بقيادة الدكتور خالد عبد العال استاذ جراحة القلب والصدر قام على الفور بوضع المريض على ماكينة الإرواء الصناعى للحفاظ على حيوية القلب، ونجح فى رتق الجرح بالشريان الرئوى ووقف النزيف وتعويض المريض ما فقد من دم، كما تم الحفاظ على الرئة اليسرى والتى قد يستلزم استئصالها فى هذا النوع من الإصابات، ثم تم نقل المريض للعناية المركزة بالقسم تحت الرعاية الدقيقة من أطباء وممرضات الرعاية، حيث تمت إفاقته بصورة طبيعية، وبفضل العناية الإلهية وتوفيق الله حالته الآن مستقرة وجيدة.