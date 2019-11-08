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رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية بتكلفه 9 ملايين جنيه

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:29 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية بتكلفه 9 ملايين جنيه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فى جولة مفاجئة، سير العمل بمشروع مركز الدراسات البيئية والبحرية التابع لكلية العلوم، وذلك بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد عزيز خلال جولته أن إنشاء هذا المركز سيساهم فى حدوث نقلة نوعية فى مجال البحث العلمى الموجه لخدمة المجتمع وتطوره فى مجال الدراسات البيئية والبحرية، إلى جانبث المساعدة فى سد احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، مضيفاً أن المركز سيسعى إلى استقطاب الدعم المادى والفنى للأبحاثها من خلال المؤسسات الداعمة للبحث العلمى من داخل الوطن، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية المقدمة.

وأوضح المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، أنه جارى العمل فى إنشاء السور الخاص بالمركز والبالغ طوله 600 متر وذلك بتكلفة 9.3 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء بوابتين للدخول، مضيفاً أنه تم إسناد عملية تنفيذ المشروع للشركة العربية البريطانية الديناميكية وهى إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، على أن تستغرق مدة تنفيذه 12 شهر.

 

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية (3)
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية (4)
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية (5)
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية 

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية (6)
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية 

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية (1)
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية 

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية (2)
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء مركز الدراسات البحرية 

 


سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

كلية العلوم بسوهاج

القصير

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