مدير شركة إلكترونيات يروى تجربة دعم جهاز المشروعات الصغيرة لتشغيل 400 شاب

كتب عبد الحليم سالم

قال أحمد علاء مدير بإحدى شركات الإلكترونيات، إن الشركة بدأت نشاطها عام 2005، فى تصنيع الكشافات، وبدعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجحت الشركة فى تصنيع الخامات محلياً بعدما كانت تستورد أغلبها من الخارج.

وأضاف "علاء"، لـ"اليوم السابع"، أن دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة، ساهم بجانب التصنيع المحلى، فى زيادة عدد العاملين فى الشركة، والذى وصل حالياً لنحو 400 شاباً، وهذا هو أهم دور للجهاز وهو توفير فرص عمل للشباب والفتيات .

ودعا أحمد علاء، كل شاب يمتلك فكرة قابلة للتطبيق فى الذهاب لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل، والمساندة فى تحويله فكرته على أرض الواقع، مؤكداً أن نسب نجاح الشباب فى إنشاء شركات وتجارب ناجحة فى مصر فى تصاعد مستمر.