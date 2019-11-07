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نيفين جامع : الرئيس السيسي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:15 م
نيفين جامع : الرئيس السيسي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
كتب عبد الحليم سالم تصوير أشرف فوزى

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أكدت الدكتورة نيفين جامع ، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دفع الاقتصاد إلى الأمام وتوفير فرص العمل.
 
جاء ذلك خلال كلمتها فى معرض بيزنكس المنعقد تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، والذى انطلقت فعالياته بقاعة مؤتمرات «المنارة»، وسط حضور خليجي كبير .
 
ويشارك في الدورة الثانية من المعرض هذا العام، وفود من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات والسعودية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.
 
أضافت الدكتورة نيفين جامع ، إننا نستهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول كل الفئات فيها لدورها فى تنمية المجتمع وفي القضاء على البطالة .
 
أوضحت اننا نامل ان يحقق المعرض هذا العام النجاح المنشود وان يكون أفضل من العام الماضى .

معرض بيزنكس

الاستثمار

التعاون الدولى

المشروعات الصغيرة

ريادة الاعمال

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