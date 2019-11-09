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لجنة حماية المستهلك تحرر 27 محضر فى حملة تموينية ببنى سويف

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:08 م
لجنة حماية المستهلك تحرر 27 محضر فى حملة تموينية ببنى سويف المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت لجنة حماية المستهلك والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية حملة بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف حررت خلالها 27مخالفة تموينية .

وقامت اللجنة بحملة تفتيشية بمركز الواسطى ،تمكنت خلالها من تحرير 27  محضراَ،والتى شملت:10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية ،و5  محاضر للذبح خارج المجزر الحكومى ، و4 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص .

من جانبة أكد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف فى بيان، على أهمية واستمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

 جدير بالذكر أن محافظ بنى سويف قد أصدر فى وقت سابق قراراً بتشكيل"لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية،حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري،وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بالمحافظة.

 

 

 


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