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محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رفع كفاءة أرض حمزاوى بتكلفة 3 مليون جنيه

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:59 م
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رفع كفاءة أرض حمزاوى بتكلفة 3 مليون جنيه رصف
الإسكندرية جاكلين منير

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صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف وتأهيل مربع أرض حمزاوى بنطاق حى شرق والذى تضمن رصف 5 شوارع رئيسية بمتفرعاتها، وأوضح أن أعمال الرصف جاءت ضمن خطة التمويل الذاتى للرصف بالمحافظة بتكلفة وصلت إلى 3 مليون جنيه.

وأكد قنصوه فى بيان صادر اليوم أن أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية والأرصفة والمحاور المرورية مستمرة على مستوى أحياء الإسكندرية. وذلك فى إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لرفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، القائم بأعمال مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية؛ أن أعمال الرصف بمربع حمزواى شملت شوارع؛ حمزاوي، وخلف 317، وطنطاوي، وحسن طوبار، والشرقية، بالإضافة إلى متفرعات الشوارع الرئيسية

وأشارت إلى أنه حاليا تم البدء فى أعمال رفع كفاءة طريق المعمورة بحرى بنطاق حى المنتزة ثان ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع.

 

 

 


الاسكندرية

ارض حمزاوى

حى شرق

محافظ الاسكندرية

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