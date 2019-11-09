صور .. إصلاح هبوط أرضى و تنفيذ خطة الرصف غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تابع حى غرب الإسكندرية أعمال ردم وتمهيد تسوية الحفر لتحقيق السيولة المرورية و ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب لإعادة المظهر الجمالى للشارع السكندرى بنطاق الحى .

و اشار بيان صادر اليوم إلى أن إدارة الطرق بمعالجة وردم وتمهيد للهبوط الكائن خلف شارع الشيخ طموم أمام العقار رقم (1) بقطر 4 م طولى و عمق 50 سم، لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة السادة المواطنين ،وذلك بوجود وادارة المتابعة مسئولى مديرية الطرق والنقل و متابعة الاعمال لحين الانتهاء من إعادة الشيئ لأصله.

من جهه أخرى قام رئيس قسم المرافق ومدير ادارة الطرق بالحي بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل حيث تم الانتهاء من اعمال الرصف خلف بلوك 19 و الشارع المؤدى لمساكن الصدرية وامام مساكن الصدريه والشارع الموازى لشارع 9 بنجع العرب بمسافة حوالي 300 م وذلك إستكمال لخطة الرصف وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل.

وأكد حى غرب أنه جارى متابعة الاعمال لحين الانتهاء من خطة الرصف خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018 وذلك بوجود مسؤولي مديرية الطرق والنقل .