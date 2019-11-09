"مباحث الدقهلية" تكشف لغز العثور على جثة شاب بالزراعات

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شاب مقتول بأحد الأراضى الزراعية بجوار احد المصارف الزراعية بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى تورط صديقه فى قتله بسبب الديون.

وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا بالعثور على جثة لشاب بمنطقة الزراعات بناحية قرية دميره التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى البشير إبراهيم السعيد البشير 25 سنة عامل، ومقيم قرية دميرة، وبالفحص تبين وجود ذبح بالرقبة وجروح قطعية بالرأس والذراعين وبجوارة هاتفه المحمول ومبلغ مالى 640 جنيهًا.

و تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وكشفت التحريات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى أحمد ع ع 27 سنة حداد ومقيم بذات القرية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لسابقة اقتراضه مبلغ 13 ألف جنيه، من المجنى عليه نظرا لعلاقة الصداقة بينهم، إلا أن المجنى عليه بدء يطالبه بسداد المبلغ بالحاح ما دعاه إلى التفكير فى التخلص منه و قتله، فقام باستدراجه واستقل خلفه دراجته البخارية، وفى الطريق وسط الزراعات قام بذبحه باستخدام سلاح ابيض ( سكين) كان قد اعده لذلك حتى سقط بالدراجة البخارية فاستقل الدراجة البخارية وتخلص من السكين بالقائها فى ترعة الحديد فيما أخفى الدراجة البخارية لدى كلا من محمد أ ع 37 سنة عامل ورضا ح أ 31 سنة عامل، ويقيمان بذات القرية وتم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون وأرشدا عن الدراجة البخارية تحرر عن ذلك المحضر رقم 9756 لسنة 2019 وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.