العثور على جثة شاب ملقاة بمصرف بالدقهلية فى ظروف غامضة

الدقهلية شريف الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة شاب بمصرف بجوار أرض زراعية بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا فى ظروف غامضة .

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان ، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ أهالي قرية دميرة بالعثور على جثة شاب بجوار إحدى الأراضي الزراعية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي " البشير . إ . ا 28 سنة " مقيم بمنشاة ناصر التابعة للوحدة المحلية بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، وملقاة بمصرف بجوار أرض زراعية بقرية دميرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، لحين تصريح النيابة بالدفن، وجاري تحرير محضر بالواقعة.