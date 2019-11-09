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لو بتستثمر فى البورصة.. 3 حقوق للاطلاع على مستندات الشركات

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:12 م
لو بتستثمر فى البورصة.. 3 حقوق للاطلاع على مستندات الشركات ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تزدحم إدارات الشكاوى بالهيئتين العامة للرقابة المالية والاستثمار، بالعديد من الشكاوى من مساهمين بشركات مدرجة بالبورصة المصرية، بسبب مطالباتهم بالإطلاع على المستندات الشركة لمعرفة أدائها أو بسبب خلاف حول أداء الإدارة، ولا يعلم البعض أن المستثمر له 3 حقوق فى الإطلاع.

1- حق الإطلاع على سجلات الشركة

يكون للمساهمين حق الإطلاع على سجلات الشركة، وللحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، كما يحق لكل ذى مصلحة طلب الإطلاع لدى هيئة الاستثمار على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها.

 

2- حق الإطلاع على المستندات

يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة 10% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصهم الحق فى الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التى تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة ذلك يجوز لهم تقديم طلب للهيئة الحصول عليها، ويكون قرار هيئة سوق المال بالإتاحة ملزما للشركة وواجب التنفيذ، بحسب قانون الشركات.

 

3- حق المساهم فى الإطلاع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر

حق المساهم فى الحصول على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وحق الإطلاع على مكافآت مجلس الإدارة والعمليات التى يكون لهم فيها مصالح متعارضة، كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة فى إعداد تقرير مجلس إداراتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات التى تتطلبها البورصة فى نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك

- فى حالة تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالى الأسهم التى منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة أو 1% من رأسمال الشركة وفقا للنظام المطبق بالشركة.

- كافة عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من هذه العقود.

- بإعداد كشف تفصيلى يتضمن على الأخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها، على أن يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد.


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