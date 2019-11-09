لليوم الثانى.. تواصل فعاليات مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تواصلت لليوم الثانى على التوالى فعاليات المهرجان السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية بقرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم حيث يشهد المهرجان تواجد أصحاب المنتجات اليدوية فى باكيات بشوارع القرية وتواجد فرق فنية وسينما بالإضافة اللى عدد من الورش بمتحف الكاريكاتير وورش الخزف والفخار بمدرسة تعليم الخزف بالقرية.



وكان افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات المهرجان أمى بحضور اللواء عادل الطحلاوى مدير امن الفيوم ، واللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة المساعد وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات بالبنك الأهلى المصرى و جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى و اشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالفيوم و ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم و ايمان زكى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالفيوم و سماح كامل مدير عام الثقافة بالفيوم و ، ولفيف من اعضاء مجلس النواب و القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية اعضاء مجلس شباب المحافظة والمهتمين بالسياحة فى الفيوم.



شملت فعاليات المهرجان ورش لصناعة الفخار والخزف والصناعات اليدوية والحرفية، وورش للخوص والسعف والرسم، وعروضاً للفلكلور الشعبى ومتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة ومركز الفيوم للفنون، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وعروض فنى ورياضية.



وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة للمشاركة فى فعاليات هذا المهرجان المتميز الذى أصبح مهرجانا عالميا، مشيداً بدور جميع الجهات القائمة على تنظيم المهرجان لدوره الفعال فى دعم وتنمية صناعات الخزف والفخار والحرف اليدوية بقرية تونس، كما قدم شكره وتقديره للمسئولين بالبنك الأهلى المصرى لرعايتهم لهذا الحدث، وجميع الجهات المشاركة فى الفعاليات، مما ساهم فى نجاح المهرجان وجذب السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بجو القرية المعتدل وصناعاتها اليدوية الجميلة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية لقرية تونس، مطالباً بضرورة تكاتف الجميع من أجل تحويل قرى الجمهورية إلى قرى منتجة بلا بطالة على غرار قرية تونس الفيوم.

وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التسويق ودوره فى النهوض بهذه الصناعات من خلال عمل معارض داخل وخارج الفيوم. كما قدم محافظ الفيوم خالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء .



مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار (1)



مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار (2)



مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار (3)



مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار (4)



مهرجان تونس التاسع للخزف والفخار (5)