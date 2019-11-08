صور.. إقبال كبير على مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد شوارع قرية تونس بمحافظة الفيوم إقبالا كبيرا من قبل المصريين والأجانب علي معارض وورش المنتجات اليدوية في مهرجان قرية تونس للخزف والفخار.

ومن المقرر أن يشهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بعد ظهر اليوم افتتاح فعاليات مهرجان تونس التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية.

وتنظم قرية تونس مهرجانا سنويا لفن الخزف والفخار هو "مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار والحرف اليدوية" بشكل سنوي ويهدف إلى الترويج لفن الخزف والفخار بالإضافة إلى أنه يكون فرصة جيدة للتعرف على الأماكن السياحية بالمحافظة ويحضره عدد كبير من الفنانين من داخل مصر وخارجها.

وقال محمود الشريف رئيس مجلس إدارة جمعية خزافين تونس ومنظم المهرجان، إن الهدف من إقامة مهرجان سنوى عالمى لفن الخزف بقرية تونس أن يكون مركز إشعاع ثقافى فنى بالمحافظة ويشمل فاعليات فنية وثقافية متنوعة من كل محافظات مصر بحيث تتحول القرية بالكامل إلى ساحة احتفالية تضم كافة أنواع الفنون والإبداعات كيسمبوزيوم كبير للفخار والخزف يضم قرية تونس وقرية النزلة التى تتميز بأقدم طريقة لصنع الفخار بالعالم، وقرية كوم اوشيم التى تتميز بصنع أكبر فخارة على مستوى العالم .

وأشار "الشريف"، إلى تنظيم فاعليات ثقافية متنوعة كالسينما الريفية التى تعرض افلام تم تصويرها بالريف المصرى وخاصة محافظة الفيوم وحفلات للفنون الشعبية المتنوعة كفن الغناء الشعبى والرقص الشعبى وفن الأراجوز الى جانب الندوات الشعرية والممشي البيئى وهو طريق يمر بين الحقول والمزارع يستمتع فيه المترددون على المهرجان بجمال الطبيعة سيرا على الأقدام مع عرض حى للحرف اليدوية التى تتميز بها قرى الفيوم على جانبى الطريق.

ولفت الشريف، إلى أنه خلال المهرجان تتحول شوارع القرية كلها ومنازلها إلى معرض مفتوح لفاعليات فنية تشكيلية متنوعة يشارك بها المترددين على المهرجان كالرسم على جدران المنازل والاشتراك فى ورش عمل فنية لفنون الخزف والحلى والخوص والرسم وغيرها وخلال هذا الجو الاحتفالى الفريد يستمتع المترددون على المهرجان بالأعمال الفنية لفنانى الخزف بقرية تونس حيث تفتح البيوت وورش الخزف المنتشرة بالقرية أبوابها للجمهور للتعرف على إبداعات فنانى الخزف بالقرية.

يذكر أن قرية تونس تنظم المهرجان السنوى الدولى لفن الخزف والفخار والحرف اليدوية، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، ويتم تنظيم الافتتاح الرسمى اليوم الجمعة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حيث يتم تنظيم المهرجان للعام التاسع على التوالى، وهو تجمع فنى إنتاجى فريد لفنانى الخزف بمحافظة الفيوم.



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (1)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (2)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (3)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (4)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (5)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (6)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (7)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (8)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (9)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (10)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (11)



مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم (12)