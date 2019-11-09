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لبنان: ملتزمون بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الاجنبية فى مواقيتها

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:29 م
لبنان: ملتزمون بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الاجنبية فى مواقيتها على حسن خليل وزير المالية اللبنانى
بيروت (رويترز)

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قال على حسن خليل وزير المال فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان، اليوم السبت، إن بلاده ستؤجل الإصدار الذى كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة مليارى دولار ولكنها ملتزمة بشكل كامل بسداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية فى موعدها.

 

وقال خليل لرويترز إن "لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الاجنبية فى مواقيتها المحددة وهذا التزام مؤكد".

 

وأضاف أنه تم تأجيل الإصدار المزمع لسندات بالعملات الاجنبية. وقال "كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة مليارى دولار".

 

ولبنان لديه سندات مستحقة بالعملات الاجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار هذا الشهر. وقال مصرف لبنان إنه مستعد لسداد الديون المقبلة المستحقة على لبنان بالعملة الأجنبية.

 

 


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