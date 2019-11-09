سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تؤثر الأدوية على عينيك وهل يمكن أن تسبب مشاكل بالرؤية؟

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:00 ص
كيف تؤثر الأدوية على عينيك وهل يمكن أن تسبب مشاكل بالرؤية؟
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد لا تفكر في التأثير الذي قد تحدثه الأدوية على عينيك، ومع ذلك، قد يكون لبعض الأدوية آثار جانبية خطيرة على الرؤية والبصر، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".
 
يمكن أن يكون للأدوية مجموعة متنوعة من الآثار على عينيك، بدءًا من المشكلات البسيطة المؤقتة مثل عدم وضوح الرؤية والأضرار الدائمة.

ما هي الأدوية التي قد تسبب مشاكل في الرؤية؟

-الستيرويدات القشرية: يأخذها  الأشخاص لعلاج مجموعة من الحالات ، من الربو والحساسية إلى التهاب المفاصل وأمراض الجلد. ولكن سواء في شكل كريم أو حبوب، فإنها يمكن أن تسبب تورم في الجزء الخلفي من العين أو شبكية العين وربما يؤدي إلى إعتام عدسة العين،  حتى رذاذ الأنف دون وصفة طبية يأتي مع مشاكل فى الرؤية.

-مضادات الهيستامين:
 
قد تقاوم الحساسية، لكنها أيضًا قد تزيد من خطر الإصابة بالمياه الزرقاء على العين.
 
-الأدوية المضادة للذهان أو الفصام الأدوية يمكن أن تكون سامة لشبكية العين.
 
-مضادات الملاريا لها أيضا آثار سامة على شبكية العين.
 
-قد تؤدي الأدوية الأخرى إلى زيادة مخاطر جراحة العين والحالات الأخرى ، لذلك تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك مخاوف.
 
وإذا كنت تتناول دواءًا قد يشكل خطرا على عينيك ، فتأكد من إجراء فحوصات العين بانتظام للتأكد من أنها لا تلحق الضرر برؤيتك.
 

حالات لديها مخاطر أعلى لمشاكل البصر

 
أي شخص يتناول أدوية مثل الكورتيزون وغيره من الأدوية المذكورة أعلاه قد يتعرض لتأثيرات جانبية بصرية.
 
ولكن إذا كنت تعاني من الجلوكوما أو السكري ، فيجب أن تكون متيقظًا بشكل خاص، يمكن لعقاقير السلفا  أو بعض مضادات الهيستامين أو أدوية السلس البولى، أن تحدث نوبة حادة من الجلوكوما.
 
الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم عرضة بشكل خاص لتطوير مشاكل البصر من الكورتيزون، مع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، هناك تورم مؤقت داخل عدسة العين ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية. مع ضعف السيطرة على نسبة لسكر في الدم ، يمكن أن يحدث تلف هيكلي داخل العين يمكن أن يسبب فقدان البصر الشديد.
 
إذا حصلت على وصفة طبية جديدة أو حتى بدأت في تناول دواء جديد بدون وصفة طبية ، فاحذر من أي شيء يسبب ألمًا للعينين أو رؤية مشوهة أو غير واضحة.
 
إذا كنت تواجه مشكلة ، فتحدث إلى الطبيب الذي وصف الدواء و لا تتوقف عن الدواء دون نصيحة الطبيب. 
 
 - اقرأ تعليمات الدواء المكتوبة خاصةً إذا كنت تعاني من حالة مثل الجلوكوما أو السكري، فهناك مجموعة متنوعة من الأدوية بها تحذيرات من أن مرضى الجلوكوما يجب ألا يأخذوها.
 

العين

الادوية العين

صحة العين

الادوية

صحة العيد

اخبار الصحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نصائح لعلاج التهاب ملتحمة العين.. ومتى تذهب للطبيب؟

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:00 ص

مشاكل العين الشائعة فى كبار السن.. التحكم فيها مبكرا يمنع المضاعفات

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 12:00 ص

ما العلاقة بين الحمل وارتفاع ضغط العين وجفافها؟

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 07:00 م

لماذا يلجأ أطباء العيون لطريقة توسعة وتمدد العين؟

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 05:30 م

دراسة أمريكية تؤكد خطر التدخين السلبي على عيون الأطفال

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 11:30 ص

أسباب فقدان البصر المفاجئ.. منها إصابة أو صدمة العين

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

جهاز الإحصاء: تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

كل أهداف الجمعة.. منتخب مصر يهزم مالى فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

فيديو معلوماتى.. الشتاء على الأبواب.. كيف تحمى طفلك من انخفاض حرارة الجسم؟

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد

12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

12 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة لـ1 و2 ثانوى

ريال مدريد يبحث عن الفوز السابع فى الدوري الاسباني ضد ايبار

ريال مدريد يبحث عن الفوز السابع فى الدوري الاسباني ضد ايبار

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب مرض البهاق

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب مرض البهاق

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المنتخب الاولمبي يغلق صفحة مباراة مالي ويستعد لمواجهة غانا

المنتخب الاولمبي يغلق صفحة مباراة مالي ويستعد لمواجهة غانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة