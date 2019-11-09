كيف تؤثر الأدوية على عينيك وهل يمكن أن تسبب مشاكل بالرؤية؟

كتبت فاطمة خليل

قد لا تفكر في التأثير الذي قد تحدثه الأدوية على عينيك، ومع ذلك، قد يكون لبعض الأدوية آثار جانبية خطيرة على الرؤية والبصر، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

يمكن أن يكون للأدوية مجموعة متنوعة من الآثار على عينيك، بدءًا من المشكلات البسيطة المؤقتة مثل عدم وضوح الرؤية والأضرار الدائمة.



ما هي الأدوية التي قد تسبب مشاكل في الرؤية؟ -الستيرويدات القشرية: يأخذها الأشخاص لعلاج مجموعة من الحالات ، من الربو والحساسية إلى التهاب المفاصل وأمراض الجلد. ولكن سواء في شكل كريم أو حبوب، فإنها يمكن أن تسبب تورم في الجزء الخلفي من العين أو شبكية العين وربما يؤدي إلى إعتام عدسة العين، حتى رذاذ الأنف دون وصفة طبية يأتي مع مشاكل فى الرؤية.

-مضادات الهيستامين:

قد تقاوم الحساسية، لكنها أيضًا قد تزيد من خطر الإصابة بالمياه الزرقاء على العين.

-الأدوية المضادة للذهان أو الفصام الأدوية يمكن أن تكون سامة لشبكية العين.

-مضادات الملاريا لها أيضا آثار سامة على شبكية العين.

-قد تؤدي الأدوية الأخرى إلى زيادة مخاطر جراحة العين والحالات الأخرى ، لذلك تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك مخاوف.

وإذا كنت تتناول دواءًا قد يشكل خطرا على عينيك ، فتأكد من إجراء فحوصات العين بانتظام للتأكد من أنها لا تلحق الضرر برؤيتك.

حالات لديها مخاطر أعلى لمشاكل البصر

أي شخص يتناول أدوية مثل الكورتيزون وغيره من الأدوية المذكورة أعلاه قد يتعرض لتأثيرات جانبية بصرية.

ولكن إذا كنت تعاني من الجلوكوما أو السكري ، فيجب أن تكون متيقظًا بشكل خاص، يمكن لعقاقير السلفا أو بعض مضادات الهيستامين أو أدوية السلس البولى، أن تحدث نوبة حادة من الجلوكوما.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم عرضة بشكل خاص لتطوير مشاكل البصر من الكورتيزون، مع ارتفاع مستويات السكر في الدم ، هناك تورم مؤقت داخل عدسة العين ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية. مع ضعف السيطرة على نسبة لسكر في الدم ، يمكن أن يحدث تلف هيكلي داخل العين يمكن أن يسبب فقدان البصر الشديد.

إذا حصلت على وصفة طبية جديدة أو حتى بدأت في تناول دواء جديد بدون وصفة طبية ، فاحذر من أي شيء يسبب ألمًا للعينين أو رؤية مشوهة أو غير واضحة.

إذا كنت تواجه مشكلة ، فتحدث إلى الطبيب الذي وصف الدواء و لا تتوقف عن الدواء دون نصيحة الطبيب.

- اقرأ تعليمات الدواء المكتوبة خاصةً إذا كنت تعاني من حالة مثل الجلوكوما أو السكري، فهناك مجموعة متنوعة من الأدوية بها تحذيرات من أن مرضى الجلوكوما يجب ألا يأخذوها.