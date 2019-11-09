كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كتب أحمد عبد الهادى

شهد ميدان رمسيس فى مطلع كوبرى أكتوبر باتجاه الدقى والتحرير، منذ قليل، شللا مروريا وذلك بسبب زيادة الأحمال وغلق مطلع كوبرى اكتوبر من غمرة.

وشهد محيط الميدان تكدس للسيارات، وبطء حركة المرور بشكل تام بسبب الكثافة المرورية.