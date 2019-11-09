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قبل ما تحجز عمرتك .. 5 معلومات عن الباركود أحد شروط السفر للعمرة

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:00 ص
قبل ما تحجز عمرتك .. 5 معلومات عن الباركود أحد شروط السفر للعمرة موسم العمرة - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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تستعد شركات السياحة لموسم العمرة للعام 1441هـ حيث من المرتقب أن تنطلق بوابة العمرة الالكترونية خلال أيام والتى ستكون المنصة الوحيدة لتنظيم رحلات العمرة، وأطلقت غرفة شركات السياحة مؤخرا حملتها للتوعية والتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة.
 
وتتضمن الحملة فيديوهات قصيرة تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركود قبل السفر.
 
ولكن ماهو الباركود أحد شروط إتمام رحلة العمرة:
 
1 - الباركود هو رقم خاص بكل معتمر يصدر له بعد إتمام الإجراءات من خلال بوابة العمرة الالكترونية.
 
2 - يضمن صحة إجراءات السفر الى المملكة العربية السعودية  وعدم التعامل مع  السماسرة.
 
3 - يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.
 
4 - يتيح "الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما.
 
5 - الباركود يتيح للجهات الرقابية ووزارة السياحة التدخل الفورى لحل ايه مشاكل تواجه المعتمر.
 
 

العمرة

موسم العمرة

بوابة العمرة المصرية

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