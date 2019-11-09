قافلة طبية توقع الكشف على 715 حالة لمرضى العيون بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، ختام فعاليات قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للوصول للقرى الأكثر احتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة للمحتاجين، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية، لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

ونجحت القافلة خلال فى مدينة إسنا من خدمة أكثر من 715 مستفيد من الذين يعانون من أمراض العيون من بينهم عمليات "مياة بيضاء – وظفرة - وترقيع قرنية – شعرة - قياس نظارة"، والكثير من مخرجات القافلة، وتفقد عمل تلك القافلة فى قرية النجوع بحرى بمدينة إسنا، كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع سكرتير عام مركز ومدينة إسنا، بناء على توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة تذليل أى عقبات تواجه منظمات المجتمع المدنى فى مشاركتها بدعم الخدمات الصحية وإقامة القوافل الطبية.

وجاءت تلك القافلة داخل مدرسة النواصر الجديدة، حيث تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالى فى مناطق تجمعاتهم، وتوزيع الأدوية على من يثبت طبياً احتياجه لها وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان بالتعاون مع مستشفيات متخصصة.