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صور.. قافلة طبية بمدينة إسنا لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة "عينيك فى عنينا"

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:04 م
صور.. قافلة طبية بمدينة إسنا لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة "عينيك فى عنينا" القافلة الطبية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، انطلاق قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة عنيك في عنينا تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للوصول للقرى الأكثر احتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة للمحتاجين، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية، لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 

وتفقد عمل تلك القافلة في قرية النجوع بحري بمدينة إسنا، كل من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع سكرتير عام مركز ومدينة إسنا، بناء علي توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة تذليل أي عقبات تواجه منظمات المجتمع المدني في مشاركتها بدعم الخدمات الصحية وإقامة القوافل الطبية.

 

وجاءت تلك القافلة بتنظيم من جمعية صناع المستقبل للتنمية بالنجوع ومؤسسة صناع الخير، داخل مدرسة النواصر الجديدة، وذلك لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة عنيك في عنينا تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، حيث تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي في مناطق تجمعاتهم، وتوزيع الأدوية على من يثبت طبياً احتياجه لها وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان بالتعاون مع مستشفيات متخصصة.

 

القافلة الطبية (1)
القافلة الطبية

 

القافلة الطبية (2)
القافلة الطبية 

 

القافلة الطبية (3)
القافلة الطبية

الاقصر

قافلة طبية بالاقصر

مكافحة مسببات العمي

علاج العيون

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