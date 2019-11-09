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فيديو.. بشار الأسد يهاجم أردوغان مجددا: يدعم الإرهابيين فى سوريا

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:22 ص
فيديو.. بشار الأسد يهاجم أردوغان مجددا: يدعم الإرهابيين فى سوريا بشار الأسد
كتب محمد تهامى زكى

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جدد الرئيس السورى بشار الأسد، هجومه الضارى على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه يدعم الإرهابيين فى سوريا.

وقال الرئيس السورى، خلال حوار تلفزيونى مع قناة "روسيا اليوم" الروسية، الناطقة باللغة الإنجليزية، ومن المقرر بثها يوم الاثنين المقبل، إن أوروبا تتعامل بوجهين مع أردوغان، مؤكدا أن العلاقات بين الأوربيين وأردوغان ذات توجهين، فهم يكرهونه ويحتاجونه فى آن واحد.

وأضاف الأسد، خلال الجزء المنشور من اللقاء، أن الأوروبيون يعرفون أن أردوغان إسلامى متعصب ويعرفون أنه سيرسل إليه المتطرفين أو ربما الإرهابيين، معتبرا أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا هو "أمر خطير".

وأوضح الأسد، أن اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، لكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين، وغادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".


بشار الاسد

اردوغان

سوريا

تركيا

الارهابيون

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