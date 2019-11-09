فنانون فرنسيون وإيطاليون بحفل موسيقى فى متحف الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قال إبراهيم عبلة، مدير متحف الفنون والكاريكاتير فى قرية تونس بمحافظة الفيوم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المتحف ينظم هذا العام حفل موسيقى كبير به فرق مكونة من مصريين وفرنسيين وإيطاليين، على هامش مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار والحرف اليدوية، ولفت إلى أنه تم عمل سينما يُعرض فيها فيلم "هرج ومرج"، حيث سبق للفيلم أن شارك فى عدة مهرجانات سينمائية، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى الدورة التاسعة لـ مهرجان دبى السينمائى الدولى.

وأضاف إبراهيم عبلة، مدير متحف الفنون والكاريكاتير بقرية تونس بمحافظة الفيوم، أنه يتم تنظيم ورش فنية للأطفال، لافتا إلى أن المتحف شهد تطورات كبيرة مؤخرا، وزيادة المساحات الخضراء والحدائق به وتزايد عدد زواره. و قرية تونس تنظم مهرجان سنوى لفن الخزف والفخار وهو "مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار والحرف اليدوية" سنوياً، ويستهدف المهرجان الترويج لفن الخزف والفخار بالإضافة إلى أنه فرصة جيدة للتعرف على الأماكن السياحية بالمحافظة ويحضره عدد كبير من الفنانين من داخل مصر وخارجها.

وقال محمود الشريف، رئيس مجلس إدارة جمعية خزافين تونس، ومنظم المهرجان، إن الهدف من إقامة مهرجان سنوى عالمى لفن الخزف بقرية تونس أن يكون مركز إشعاع ثقافى فنى بالمحافظة، ويشمل فعاليات فنية وثقافية متنوعة من كل محافظات مصر، بحيث تتحول القرية بالكامل إلى ساحة احتفالية تضم كافة أنواع الفنون والإبداعات، المهرجان سمبوزيوم كبير للفخار والخزف، تشارك فى المهرجان قرية تونس وقرية النزلة، التى تتميز بأقدم طريقة لصنع الفخار بالعالم، وقرية كوم أوشيم التى تتميز بصنع أكبر فخارة على مستوى العالم .

أضاف محمود الشريف، منظم مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار والحرف اليدوية، أنه يتم تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، كالسينما الريفية التى تعرض أفلام تم تصويرها بالريف المصرى، وخاصة محافظة الفيوم، وحفلات للفنون الشعبية المتنوعة، كفن الغناء الشعبى، والرقص الشعبى، وفن الأراجوز إلى جانب الندوات الشعرية والممشى البيئى وهو طريق يمر بين الحقول والمزارع يستمتع فيه المترددون على المهرجان بجمال الطبيعة سيرا على الاقدام ، مع عرض حى للحرف اليدوية التى تتميز بها قرى الفيوم على جانبى الطريق.

ولفت محمود الشريف، منظم مهرجان قرية تونس الدولى للفخار، أنه خلال المهرجان تتحول شوارع القرية كلها ومنازلها إلى معرض مفتوح لفعاليات فنية تشكيلية متنوعة، يشارك بها المترددين على المهرجان ، كالرسم على جدران المنازل، والاشتراك فى ورش عمل لفنون الخزف والحلى والخوص والرسم وغيرها، وخلال هذا الجو الاحتفالى الفريد يستمتع المترددون على المهرجان بالأعمال لفنانى الخزف بقرية تونس، حيث تفتح البيوت وورش الخزف المنتشرة بالقرية أبوابها للجمهور للتعرف على إبداعات فنانى الخزف بالقرية.



متحف الفنون والكاريكاتير بقرية تونس بالفيوم



متحف الفنون والكاريكاتير بقرية تونس بالفيوم



متحف الفنون والكاريكاتير بقرية تونس بالفيوم