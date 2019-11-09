فصل التيار عن بعض المناطق فى مدينة بنى سويف لصيانة مغذى الكهرباء

بنى سويف ـ هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف، أنه سيتم فصل التيار عن أبراج (الهدى، الروضة، التليفزيون، السراج) بمنطقة الحميات اليوم السبت بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذار للمحافظة وفق ما جاء فى البيان عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، كما ناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.