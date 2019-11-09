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غرفة الأثاث تعقد اجتماعا مع "الضرائب"لحل مشكلات الصناع بدمياط

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:29 م
غرفة الأثاث تعقد اجتماعا مع "الضرائب"لحل مشكلات الصناع بدمياط أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب
كتب – إسلام سعيد

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تعقد غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات اجتماعا مع مسئولى مصلحة الضرائب المصرية الأربعاء المقبل، وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعد من مسئولي المصلحة، بحسب بيان غرفة الأثاث.

وقال بيان للغرفة اليوم، إن اللقاء سيشهد مناقشة عدد من القضايا التي تهم صناع الاثاث، منها أزمة الرد الضريبي، في ظل احكام قانون 67 لسنة 2016 ، والأثر الاقتصادي لرد الضريبة، وحد التسجيل للمنشآت الصناعية في ظل قانون 67 لسنة 2016، وأسلوب فحص ملفات صناعة الاثاث

وأشار بيان غرفة الأثاث، إلى أنه سيتم فتح باب المناقشة مع الصناع للإجابة عن الأسئلة، التى تتعلق بالعوائق التى تواجه الصناع، عند التعامل مع الضرائب.

من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات أن الهدف من هذه اللقاءات والاجتماعات هو توعية للقطاع الصناعى والتواصل مع الجهات الحكومية المعاونة فى الدولة، والتي لديها احتكاك مباشر ويومي وبشكل مباشر مع الصناعة والصناع

وأضاف حلمي أن الغرفة من منطلق مسئوليتها في خدمة القطاع والعاملين به، تسعي لوجود قنوات اتصال واستماع بين المسئولين في الجهات المتعددة كالتأمينات و الضرائب و الجمارك والمحليات، و بين المجتمع الصناعى، وإيجاد إجابات لكل أسئلة واهتمامات التي تجول بخاطر المصنعيين، وذلك لحل كل مشكلات الصناعات واعطائها حقها، لما لها من و أهمية فى تنمية اقتصاد بلادنا

من المقرر  أن يشهد الاجتماع حضور، مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي ووكيل اول وزارة المالية، صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضريبية ووكيل اول وزارة المالية، السيد صقر، رئيس قطاع مكتب رئيس المصلحة ووكيل وزارة المالية، عماد الدين الشامي، رئيس منطقة شمال الدلتا ووكيل وزارة المالية، مجدي عبد المقصود، مدير عام مأمورية دمياط، سعيد الشناوي، مدير عام الفحص بدمياط ، أسامة الاتربى، مدير عام رد الضريبة بدمياط.

 

 


غرفة الاثاث

مصلحة الضرائب

الجمارك

اتحاد الصناعات

الصناعات الصغيرة

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