غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "بنية تحتية مستدامة فى مصر والوطن العربى"

كتب أحمد حسن

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، المؤتمر الدولي الثالث جيموست 2019 تحت عنوان "بنية تحتية مستدامة في مصر والوطن العربي"، وذلك اعتبارا من غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال المؤتمر سيقوم لفيف من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، بإلقاء محاضرات أساسية ومحاضرات متخصصة ونقاشات تفاعلية وورش عمل في كافة مجالات البنية التحتية، التي تناقش كيفية التحول من التقدم البحثي إلى الحكمة في التنفيذ للوصول إلى الاستدامة في المشروعات.

وأضاف الذهبي: ذلك يأتي إيماناً من دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تفعيل البحث العلمي في خدمة المجتمع، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بالاشتراك مع، المجموعة المصرية للهندسة الجوتقنية والبنية التحتية ( SSIGE ) - وبدعم من الجمعية الدولية للهندسة الجيوتقنية في بريطانيا (SIMGE )، ومجلس بحوث النقل الأمريكي ( TRB) - والجمعية الأمريكية للهندسة المدنية (ASCE)، والجمعية البريطانية للهندسة المدنية ( ICE )، والجمعية الكندية للهندسة المدنية( csce) والجمعية الدولية لمراقبة السلامة الإنشائية لمنشآت البنية التحتية والجمعية الدولية للرصف والأسفلت (ISCP & ISAP)، والجمعية الدولية لمقاولي تنفيذ أعمال الأساسات العميقة(DFI& PDCA)، ولفيف من الجمعيات والمؤسسات الدولية المتخصصة الأخرى، ذات التأثير العالمي في أبحاث وأساليب تنفيذ كافة منشآت البنية التحتية بما يحقق الاستدامة( Sustainable ) المرجوة للمنشآت.