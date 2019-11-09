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طقس الخليج .. ظهور السحب على مناطق متفرقة والكويت 31 درجة مئوية

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. ظهور السحب على مناطق متفرقة والكويت 31 درجة مئوية طقس الخليج
وكالات

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طقس اليوم سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع ظهور السحب على مناطق متفرقة 

الإمارات 34 درجة مئوية

أشار المركز إلى أن طقس السبت سيصبح غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع ظهور السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تكون ركامية ممطرة أحياناً، خصوصاً على السواحل والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة لتكون مثيرة للأتربة، تراوح ما بين 20 و35 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

 

السعودية 31 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ,المدينة المنورة ,حائل كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ,القصيم , الشرقية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة .
 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

الكويت 31 درجة مئوية

نهارًا مشمس والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .


الكويت

السعودية

الامارات

طقس

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