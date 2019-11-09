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الإمارات الثالثة عالمياً بتطبيق القانون والشعور بالأمن والأمان

السبت، 09 نوفمبر 2019 06:27 ص
الإمارات الثالثة عالمياً بتطبيق القانون والشعور بالأمن والأمان الامارات ارشيفية
وكالات

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احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً على مؤشر الشعور بالأمن والأمان، بحسب مؤشر غالوب للقانون والنظام لعام 2019، الذي يصنف دول العالم من حيث مستويات الأمن والأمان السائدة فيها، ومدى فعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجرائم.
 
وقد جاءت الدولة ضمن صدارة دول العالم في تطبيق القانون وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث حصلت وفقاً للمؤشر على 93 نقطة، لتتفوق بذلك على الغالبية العظمى للدول المتطورة في العالم.
 
ويشكل الأمن والأمان والاستقرار في الإمارات أحد أبرز العوامل التي جعلتها في صدارة دول العالم المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
 
 
 

الإمارات

الأمان

النظام

الاستثمار

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