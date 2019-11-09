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ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:57 م
ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - فريق المحافظات

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شنت أجهزة الأمن بمباحث قنا ، حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، على بعض المنازل والمحلات التجارية فى إطار المحافظة على المال العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء، من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، مخالفة شروط التعاقد،  بعدد من مراكز المحافظة.

أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 19 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


سرقة التيار الكهربائي

محافظة قنا

شركة الكهرباء

حملات شرطة الكهرباء

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